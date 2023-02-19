عيسى البستكي: 6 برامج جديدة في جامعة دبي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، عن أن الجامعة تعتزم طرح 6 برامج جديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية، حيث أوضح أن البرامج تشمل استحداث 3 درجات جديدة في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وأيضاً 3 درجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، وإدارة التكنولوجيا المالية، وإدارة الإمداد العالمي والإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري.

وأكد الدكتور البستكي، أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.

75 %

وأوضح رئيس جامعة دبي أن نسبة الطلبة المواطنين في الجامعة تصل إلى 75 %، وأن الجامعة تعتمد على مواردها الذاتية ولا تتلقى أي دعم حكومي أو دعم من أي جهة في الدولة.ولفت إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم لطرح برنامج جديد في القانون العام لمرحلة البكالوريوس بكلية القانون بالتعاون مع جامعة لندن، بحيث تكون الدرجة العلمية معتمدة من الجامعتين.

وبالتالي تكون معتمدة في المملكة المتحدة وكل دول الكومنولث البريطاني، ويتم تخريج الطالب كمحامٍ مهني في القانون العام، وقد أشادت وزارة التربية والتعليم بهذا الاعتماد، وأن هذا يطرح لأول مرة شهادة معتمدة من الوزارة والمملكة المتحدة ودول الكومنولث. وتطرح الكلية منذ إنشائها تخصصين في برنامج الماجستير الأول مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والثاني التحكيم الدولي وحل النزاعات.

وأوضح أن وظائف المستقبل ستكون ذكية وستعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والنانوتكنولوجي وكلها تقنيات نبني عليها كل البرامج والتخصصات، ولذا فإننا نتجه للمستقبل بخطى سريعة تعتمد على أدوات المستقبل، والتي تعتمد على الأمن السيبراني المعلوماتي والذكاء الاصطناعي، ولذلك عندما افتتحنا كلية الهندسة وتقنية المعلومات منذ 6 سنوات استحدثنا فيها تخصص الأمن السيبراني، وتخصص الذكاء الاصطناعي ضمن تقنيات المعلومات.

وأفاد بأنه اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل سيتم استحداث درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب ودرجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، في الجامعة لتلبية متطلبات المستقبل من الوظائف المتقدمة، وباعتبار أن هذه التخصصات والأمن السيبراني تمثل الأعمدة الرئيسة للاقتصاد العالمي والاستدامة البيئية وتواكب التطورات الأخيرة في تقنيات الجيل الخامس.

ولكي نرفد المجتمع بمؤسساته الحكومية والخاصة بما تحتاجه من وظائف المستقبل، وتساعد على تطبيق تقنيات «الميتافيرس» بطريقة صحيحة، ولأن البحث العلمي والدراسات المتطورة ضرورة لمواكبة العصر نستعد لطرح برنامج للدكتوراه في الهندسة الكهربائية عامي 2024 و2025.

علوم البيانات

وقال الدكتور البستكي: إن علوم البيانات من العلوم الحديثة لأنها تركز على البيانات الضخمة التي ستباع وتشترى في المستقبل وتعتبر الذهب الأسود للقرن الحادي والعشرين، ولذلك طرحت الجامعة برنامج الماجستير في علوم وتحليل البيانات منذ أكثر من عامين، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر من أهم البرامج المتخصصة والمطلوبة في القطاعين الخاص والعام.

ولفت إلى أن برنامج ماجستير علوم البيانات تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم ، وصمم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل مثل الإبداع والابتكار.

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