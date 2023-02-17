سلطان بن أحمد يفتتح أعمال المؤتمر الرقابي الأول في مقر «الشارقة للتعليم»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أعمال المؤتمر الرقابي الأول «مأمن»، الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحت شعار «ممارسات رائدة ورؤى مشتركة لتعزيز جودة حياة الطالب»، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم.

استهل حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ألقت بعده الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة ثمنت فيها دعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود للاستثمار في التعليم وبناء الإنسان، مؤكدة أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الهيئة على إبراز ضرورة الممارسات الإدارية الراشدة، التي تستطيع تحويل مضامين المؤتمر وتوصياته إلى قوة إيجابية تسهم في تحقيق تطلعات ومساعي الإمارة نحو مواصلة تطوير وتجويد المنظومة التعليمية من خلال الشمولية والموضوعية التي تستهدف رفع كفاءة العمل وقياس نشاط المؤسسات التعليمية طبقاً لمعايير مرنة تخدم الأهداف العامة.

وأضافت الدكتورة محدثة الهاشمي أن الهيئة تؤمن بأهمية الممارسات الرقابية الإيجابية التي تستهدف أساساً خدمة المنظومة التعليمية، وتشكل المرتكز الذي يستند إليه القطاع التعليمي، مشيرة إلى أن كفاءة التعليم تتحقق بجهود جماعية وتعاون كل أطراف الميدان التربوي، الذي تشكل فيه المؤسسات التعليمية عنصراً أساسياً، لارتباطها الوثيق مع الطلبة منذ المراحل الأولى، لافتة إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة تواكب طموح وتطلعات إمارة الشارقة بأن تكون بيئة تعليمية أولى ووجهة للباحثين عن العلم والتعليم.

أفكار

من جانبه استعرض الدكتور أولي بيكا هاينونين، المدير العام لمنظمة البكالوريا الدولية، أهمية المؤتمر، كونه يجمع خبراء ومتخصصين من شأنهم تبادل الأفكار لإيجاد حلول تسهم في بناء نظام تعليمي متكامل يكون فيه أداء وكفاءة المدارس عالي الجودة، مؤكداً أن النظم التعليمية والمدارس بصفتها شركاء في عملية التطوير تحتاج إلى التكيف بشكل دائم.

«شكراً»

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، الفائزين بالدورة السابعة لجائزة «شكراً» لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مجمع الجادة.وفاز بجائزة هذا العام كل من: ساهد بادينهراريل (إداري)، ومنى عمران الطنيجي (فني) من فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدي عمر صلاح طهبوب من فئة قناة الشرقية من كلباء، ومحمد دلاهمة من فئة قناة الوسطى من الذيد، ومحمد الحمادي من فئة قناة الشارقة الرياضية، وفازت بجائزة فئة قطاع الإذاعات أمينة خليل عيسى، كما شمل التكريم المسؤولين المباشرين للفائزين.

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