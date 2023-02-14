استعراض برامج جامعة زايد الجديدة متداخلة التخصصات

المصدر: أبوظبي-البيان

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استقبلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ورئيس جامعة زايد في مقر الجامعة، معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والوفد المرافق لها.

وأطلعت معالي نورة الكعبي، معالي سارة مسلم والوفد المرافق على برامج جامعة زايد الجديدة متداخلة التخصصات، والتي تهدف إلى دعم الطلبة وتمكينهم أكاديمياً وتعزيز مهارتهم العملية لتكون أكثر عصرية ومطابقة لتوجهات الدولة في تخريج أجيال مبتكرة ومبدعة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وقالت معالي نورة الكعبي: نعمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي لتعزيز رحلة الطلبة التعليمية بما يضمن استمرارها في الجامعة على أكمل وجه، خاصة أن مثل هذه البرامج المبتكرة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، أثبتت جدارتها ودعمها لمنظومة التعليم في الجامعات، ونتطلع لمخرجات هذه البرامج والإمكانات المستقبلية للجامعة وطلبتها، وبما يدعم تطلعات الأجندة الوطنية لحكومة الدولة خلال رحلة الخمسين المقبلة.

4 برامج

وسيتمكن الطلبة من الاختيار بين 4 برامج «متداخلة التخصصات» للحصول على درجات علمية جديدة تهدف إلى منحهم نطاقاً أوسع من العلوم النظرية والتطبيقية لاستيعاب تخصصاتهم المختارة بالشكل الذي يضمن لهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والارتقاء في حياتهم المهنية بعد التخرج، ويتم تدريسها باستخدام تقنيات التعلم المبتكر.

كما سيشارك الطلبة ومن خلال رحلتهم الأكاديمية في جامعة زايد في برنامج «تحدي الشركاء» المختص بدمج الطلبة بالشركات المحلية والدولية المشاركة وإجراء دراسات وبحوث علمية وتطبيق مخرجاتهم بوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها الشركات وقياس مخرجاتهم من قبل الأكاديميين والمختصين، مما يمنحهم تجربة قيّمة في العالم الحقيقي، والمطلوبة للنجاح في حياتهم المهنية بعد التخرج.

محاضرة

وخلال زيارتها للجامعة، حضرت معالي سارة مسلم محاضرة لأحد فصول طلبة السنة الأولى بكلية الدراسات متداخلة التخصصات وبرفقة الأستاذ الدكتور مايكل ألين، نائب مدير الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور بول هوبكنسون، عميد مشارك بكلية الدراسات متداخلة التخصصات الذي تم تعيينه مؤخراً.

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