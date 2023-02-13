4 طالبات بـ«جامعة الإمارات» يبتكرن نظارة ذكية للكشف عن المطلوبين للعدالة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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ابتكرت 4 طالبات من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات نظارة ذكية باستخدام الواقع المعزز لتحسين تنفيذ عمليات الإنقاذ والشرطة.

وقالت الطالبات عفية الدرعي، ونورة الأحبابي، ومروة الظنحاني، وريم الكتبي، لـ«البيان»: إن النظارة تستخدم من قبل رجال الأمن، للتعرف إلى الأشخاص من خلال استخدام تقنية الكشف عن الوجوه، وتقنية متخصصة أخرى لمعالجة الصور وتخزينها واسترجاع معلومات مفيدة منها.

وأفدن بظهور ملف شخصي كامل على شاشة النظارة عند التعرف عليه، كبياناته الشخصية، والحالة الجنائية ما إن كان مطلوباً للعدالة من عدمه، والبيانات الطبية إن كان مريضاً بالسكري أو الزهايمر، وغير ذلك.

وقالت عفية الدرعي: للمشروع العديد من الأهداف، ومنها التمكن من معرفة هوية الأشخاص المطلوبين للعدالة، وتسهيل عملية التواصل والإيجاد عند فقدان طفل أو شخص مصاب بالزهايمر، والتعرف إلى الأشخاص عند حصول حادث معيّن، وتسهيل عملية الإنقاذ التي يقوم بها رجال الإسعاف لتوافر المعلومات الطبية بشكل أسرع عن العادة.

وأضافت نورة الأحبابي: نطمح في فريق العمل إلى تطبيق وتنفيذ المشروع في الدولة، فبالنظر لزيادة الكثافة السكانية في الإمارات، ومع ما تتسم به من تقدم وازدهار، وكونها من أولى الدول للوجهات السياحية في العالم، فإن الأمن والأمان يأتيان في مقدمة حقوق المواطنين والمقيمين في الدولة، ولذلك نحن معنيون باستخدام هذا الابتكار من قبل الجهة المخولة بذلك؛ نظراً لأهمية استخدام التكنولوجيا لجعل حياة رجال الشرطة والأمن أسرع وأسهل.

وأشارت الطالبة مروة الظنحاني إلى أن فريق عمل الابتكار يطمح مستقبلاً إلى زيادة مستوى الأمن والحماية أكثر للنظارة، بحيث لا يمكن أن تُستخدم إلا بوجود رجال الشرطة المصرح لهم فقط، وهذا لحماية سرية البيانات والمعلومات، من خلال بصمة الإصبع أو بصمة القزحية، ومن ثم رؤيتها تطبق على أرض الواقع.

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