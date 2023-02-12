تقدمه "حمدان الذكية".. 5000 منتسب في برنامج يعرِّف بتقنية "ChatGPT"

المصدر: وام

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية انضمام 5000 منتسب لبرنامجها التدريبي المجاني للتعريف باستخدامات روبوت المحادثة "ChatGPT"، وذلك خلال أسبوعين من إطلاقه عبر "الحرم السحابي".

ويقدم البرنامج التدريبي عرضاً عن هذه الأداة وآليات عملها ومجالات استخدامها ضمن البيئات التعليمية، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج نموذجٍ لغوي مشابه للنصوص التي يصيغها الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوجهات الحكومية لدراسة تأثير (ChatGPT) والتقنيات المماثلة في مجموعة من القطاعات من أبرزها التعليم.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: اتخذت الجامعة خطوة استباقية في تبني أحدث التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تشكل محوراً رئيسياً في منظومتنا التعليمية، ونواصل الدعم المستمر لتوجهات دولة الإمارات وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة المرتكزة على استشراف المستقبل والاستعداد للتحديات وتطويعها لخدمة العلم والمعرفة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي ومنصة اختبار مفتوحة للتكنولوجيا ومواصلة تطوير وتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

وأضاف العور: نحن مقبلون على عصر جديد في التعليم الذكي وتولي الجامعة أهمية كبيرةً لرفد الدارسين بالموارد المعرفية الحديثة التي تتيح لهم مواكبة متطلبات عصر الرقمنة، وتمكينهم من إجادة استخدام التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يمثل البرنامج التدريبي ChatGPT في التعلُّم الذكي الإضافة الأحدث لمنظومة التعلم مدى الحياة التي تتيحها الجامعة، ويأتي هذا التوجُّه في ظل تنامي الإقبال على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف من خلالها تمكين الدارسين والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم والموظفين من مُختلف الفئات العمرية، ورفدهم بالمهارات لتعزيز التجربة التعليمية.

يُذكر أنَّ البرنامج التدريبي ChatGPT في التعلم الذكي يستهدف شريحة المبتدئين في استخدام روبوت المحادثة، حيث عملت الجامعة على إعداد كامل المحتوى التدريبي لهذا البرنامج من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي متمثلة في ChatGPT بهدف التعريف بالتطبيقات العملية لتلك الأداة في العملية التعليمية.

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