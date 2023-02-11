جامعة خليفة تطلق «متحف الجسد»

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أعلنت الجامعة أمس عن إطلاق «متحف الجسد» في كلية الطب والعلوم الصحية في حرمها في أبوظبي، تأكيدًا على حرصها في توفير تعليم عالمي المستوى وتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال البحث والاكتشاف.

ويعتبر هذا المتحف الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأكبر على مستوى العالم خارج نطاق ألمانيا.

حضر مراسم إطلاق «متحف الجسد» الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، إضافة لحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في جامعة خليفة.

ويركز «متحف الجسد» على عرض أجساد بشرية تم معالجتها بعملية التلدين ومقسمة حسب الأجزاء ومجموعة الأنظمة داخل الجسم لأفراد بالغين لا يعانون من أية مشاكل صحية، كما يوجد هناك قسم يسلط الضوء على أثر الأمراض الناجمة عن أسلوب الحياة وغيرها من العمليات المسببة للأمراض في أعضاء الإنسان.

ويوفر المتحف فرصة متميزة للطلبة من مؤسسات أكاديمية مختلفة، كالمدارس والجامعات، لزيارته وفهم جسم الإنسان من خلال علم التلدين والتعرف إلى أهمية اتّباع نمط حياة صحي وتحسين مستواهم المعرفي في مجال الطب والرعاية الصحية.

وأكد الدكتور مغير الخييلي أن جامعة خليفة بإطلاقها «متحف الجسد» تهدف إلى إطلاع وتثقيف أبنائنا الطلبة على بيولوجية جسم الإنسان وعمل وظائفه الداخلية وتجهيز من يريد الالتحاق بالكليات الطبية بالأغراض المناسبة لعملية التعليم.

وأضاف، يعزز المتحف وعي أفراد المجتمع بالمخاطر البيئية على أجسادنا وتوعيتهم بأنماط الحياة الصحية، حيث يستعرض عددًا من أنظمة الجسم ووظائفها التي تكمل بعضها الآخر، ويوضح أثر الأمراض والتقدم في العمر على جسم الإنسان.

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، يعتبر «متحف الجسد» إضافة غنية لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، مؤسسة التعليم العالي والبحوث التي تواصل حصولها على المرتبة الأولى في الدولة، حيث يؤكد هذا المتحف مرة أخرى حرص الجامعة على النهوض بالمعرفة التي من شأنها تحسين حياة الأفراد وتعزيز إرث الجامعة وثقافتها التي تمكنها من تولي الريادة والابتكار والتحول.

وأضاف يتماشى متحف الجسد، الأول من نوعه في المنطقة والتابع لكلية الطب والعلوم الصحية، مع تركيز دولة الإمارات على إيجاد منظومة للرعاية الصحية عالمية المستوى تضمن توفير الرعاية الصحية لمحتاجيها وتسهم في عملية التعليم من خلال تطوير المتخصصين في المجال الطبي وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

وقال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: سيسهم متحف الجسد بدور محوري في زيادة مستوى الوعي حول التعليم الطبي في دولة الإمارات والمنطقة وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ترك العادات اليومية الضارة بالجسم.

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