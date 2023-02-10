3 طلاب إماراتيين يبتكرون جهازاً لتنقية الرمال والذهب من الشوائب

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر 3 طلاب إماراتيين، وهم: عبدالله جاسم سيف بوعصيبة ومروان يوسف إبراهيم بوهارون وعلي راشد جاسم بوعصيبة، يدرسون بالصف الحادي عشر بمدرسة الشارقة الأمريكية، جهازاً يعمل على تنقية الرمال من الشوائب، وذلك بهدف تسريع عملية البناء، لأن عملية غربلة الرمال وتصفيتها من الشوائب تستغرق وقتاً طويلاً حتى تتم عملية استخدامها في البناء من خلال خلطها مع الاسمنت، ويتكون الجهاز من فيلترين؛ أحدهما من الحديد الكبير، والآخر أصغر حجماً، وكلاهما ينقيان الرمال من الشوائب، كما تم تزويد الجهاز بمحرك من شأنه أن يحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية وبالعكس، كما يمكن استخدام الجهاز في تنقية وتصفية الذهب من الشوائب العالقة.

مرحلتان

يقول الطالب عبدالله بوعصيبة إن الجهاز يعمل على تنقية الرمال من الحصا الكبيرة والصغيرة، وذلك بهدف تسريع عملية البناء، لأن عملية تنقية الرمال يدوياً تأخذ وقتاً طويلاً، كما أن الجهاز بإمكانه تنقية وتصفية الرمال على مرحلتين، الأولى هي سحب الحصا ذات الحجم الكبير من الرمال، ثم تليها المرحلة الثانية والتي يتم خلالها تنقية الرمال من الحصا الدقيقة بواسطة فلاتر زود بها الجهاز. وفي السياق ذاته، يقول الطالب مروان يوسف إبراهيم: إن جهاز تنقية الرمال من الشوائب أتت فكرته بهدف تسريع عملية البناء دون توقف، حيث يوفر الوقت والجهد - خصوصاً - على العمالة التي تعمل في مجال البناء، كما أنه مستقبلاً نهدف إلى تطوير المشروع من خلال التحكم فيه عن طريق جهاز الكمبيوتر من خلال برنامج (الأردوينو).

أما الطالب علي راشد جاسم بوعصيبة فأكد أن العمل في المشروع استغرق شهراً، وتم تزويده بفلترين مكونين من الحديد الناعم، إضافة إلى تزويده بمحرك بإمكانه تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

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