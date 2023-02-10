سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد جامعة إكستر البريطانية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس وفد جامعة إكستر البريطانية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الزائر مشيداً بالتعاون الكبير والمثمر بين جامعة الشارقة وجامعة إكستر البريطانية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، مما يوفر أفضل الفرص للتبادل العلمي بين الجامعتين وينعكس على الكوادر التدريسية والإدارية وطلبتها ومستوياتهم.

وتناول اللقاء التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية بين جامعتي الشارقة وإكستر، مؤكداً سموه التزام الجامعة بالاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق مع نظيرتها البريطانية، مما يعكس حرص جامعة الشارقة على التواصل العلمي وتطوير تجربتها في طرح البرامج المتقدمة في مختلف المجالات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وناقش اللقاء أبرز المقترحات التي تسهم في تطور العملية التعليمية وتعزز من التعاون المشترك بين الجامعتين، إضافة إلى التحديات التي تواجه المعلمين والطلبة خلال فترة دراستهم وطرق معالجتها، مما يضمن تخريج أفواج من الطلاب والطالبات يسهمون في خدمة المجتمع.

من جانبه أشاد وفد جامعة إكستر البريطانية باهتمام سمو رئيس جامعة الشارقة بتطوير الجانب الأكاديمي والتعليمي في الجامعة، مما يجعلها إحدى الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة، مبدين سعادتهم بتواجدهم في إمارة الشارقة التي تتميز بدعمها للثقافة والتعليم واحتضانها لأفضل الجامعات في الدولة.

حضر اللقاء كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة ليزا روبرتس رئيس جامعة إكستر والمدير التنفيذي، والدكتور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركات العالمية، وعدد من نواب الرئيس والعمداء من الكليات بالجامعة.

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