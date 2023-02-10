«خليفة التربوية»: الابتكار في الإمارات منهاج حياة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن دولة الإمارات سباقة في جعل الابتكار منهاج حياة على صعيد العمل اليومي وفي مختلف المجالات التنموية التي تخدم جودة حياة الإنسان في الدولة.

وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى أن منظومة التعليم إحدى الركائز الأساسية التي تجسد تطور مفهوم الابتكار ورسالته وأدواته في المجتمع، حيث احتوت المناهج الدراسية موضوعات ومحاور حيوية حول الابتكار وآلية اكتشاف المواهب والمبتكرين ورعايتها وتقديم الدعم الذي يمكنها من تدشين مشاريع ريادة الأعمال بما يعزز من نهضة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بعنوان «الابتكار منهاج حياة» في إطار فعاليات شهر الابتكار وقدمها الدكتور توفيق مزهر أستاذ الهندسة الصناعية والنظم العميد المشارك للدراسات الجامعية بجامعة خليفة بحضور عدد من المعلمين والإداريين في مختلف المؤسسات التعليمية.

وتطرق الدكتور توفيق خلال الورشة إلى مفهوم الابتكار وارتباطه بريادة الأعمال وتحولهما إلى مسار وظيفي يستقطب مهارات الشباب والخريجين من مختلف المؤسسات التعليمية.

مؤكداً على أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحاور البارزة التي يعبر من خلالها الشباب وطلبة الجامعات ومختلف فئات المجتمع عن مواهبهم وابتكاراتهم ويتم تجسيد ذلك في تدشين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكلها تمثل منطلقات قوية لدعم الاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بكوادر وطنية .

وأشار الدكتور توفيق مزهر خلال الورشة إلى دور الدولة في دعم الابتكار وتهيئة البيئة المحفزة التي تمكن مختلف فئات المجتمع من إطلاق مشاريع مبتكرة وفي هذا الصدد فإن إنشاء نظام إيكولوجي قوي للابتكار يمثل أحد الأهداف الضرورية التي تجعل من قياس الابتكار ورصد المشروعات المرتبطة به أمراً يسيراً بما يعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة .

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