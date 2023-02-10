طلبة 7 جامعات يطلعون على تقنيات مختبر الابتكار بشرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل مختبر الابتكار في شرطة دبي، طلبة جامعيين من مختلف دول العالم.

وذلك للاطلاع على أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المُزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وينتمي الطلبة إلى 7 جامعات عالمية من دول بلجيكا، وروسيا، والهند، وقبرص، ممن يلتحقون ببرنامج الدراسة الشتوية في جامعة عجمان، وهو برنامج تعليمي وترفيهي يهدف إلى استقطاب الطلبة من مختلف جامعات العالم، للقيام بزيارات ميدانية ومكتبية للدوائر الحكومية وشبه الحكومية والشركات العالمية والمحلية في دولة الإمارات، إلى جانب تعريفهم بالثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية.

واطلع الطلبة على دوريات «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، حيث تمتلك غياث مزايا وقدرات تلبي متطلبات الشرطة، وتتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.

واستمع الطلبة لشرح حول دوريات «غياث» التي تضم أنظمة ذكية ومتطورة منها نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب شاشات متنوعة، فيما تقدم جميع الأنظمة المُستخدمة للضابط المسؤول معلومات وافية عن حالة الطرق والمركبات المطلوبة والأشخاص المطلوبين.

كما استمع الطلبة لشرح حول منظومة «الدرون بوكس» في شرطة دبي، وهي منصة لإطلاق الطائرات المُيسرة المؤتمتة .

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