«حمدان الذكية» تبحث التعاون مع «حمدان بن راشد للأداء التعليمي»

المصدر: دبي - البيان

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بحث الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، آفاق تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والتميز.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الجامعة لمقر المؤسسة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في البرامج والمبادرات وأنشطة تمكين ودعم المبتكرين، والإسهام في دفع عجلة التطور لبناء منظومة تكاملية مع المستجدات التعليمية. وأكد الدكتور منصور العور حرص الجامعة على تطوير تعاونها مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تضطلع بدورٍ ريادي في ترسيخ الابتكار كمنهجية عمل والتميز كثقافة مؤسسية عبر الاحتفاء بالمتميزين ورعاية المبتكرين. وأضاف: استلهاماً من الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة، نحرص في الجامعة على استكشاف آفاق شراكاتٍ جديدة أولويتها تحفيز العقول المبدعة، ومحورها تمكين الإبداع والابتكار.

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