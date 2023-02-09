«التربية» و«اليونسكو» تنظمان ورشة عن الاعتماد الأكاديمي للمعلمين

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف وزارة التربية والتعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، اليوم، الورشة الإقليمية بعنوان (الاعتماد الأكاديمي لبرامج إعداد المعلمين في الدول العربية) برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم.

تستقطب الورشة عدداً من المسؤولين والمفكرين والخبراء والمتخصصين من عدة جهات محلية وإقليمية ودولية، وممثلي وخبراء مراكز ومكاتب اليونسكو الإقليمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووزارات التربية والتعليم بالدول العربية، والجامعات في الدول العربية ممثلة بمنسوبي كليات التربية وضمان الجودة، واللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وهيئات تقويم التعليم بالدول العربية. وستتضمن الورشة جلسات حضورية تنفذ عن بعد، تتخللها نقاشات ومداخلات نوعية، كما سيتم تزويد المشاركين بالفرصة للتحاور، وتبادل أفضل الممارسات التربوية المختلفة.

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