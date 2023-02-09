3 شقيقات بجامعة الإمارات يفزن بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار

المصدر: العين - البيان

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فازت ثلاث طالبات شقيقات، من مختلف التخصصات الأكاديمية في جامعة الإمارات، بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار، في دورتها الثامنة 2023.

وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار، والتي نظمتها الجامعة بحضور معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.جمع الفريق الفائز الشقيقات عائشة العيسائي من كلية الهندسة، تخصص الهندسة الكيميائية وحاصلة على ماجستير في الإدارة الهندسية، وسارة العيسائي من كلية الطب والعلوم الصحية، واليازية العيسائي من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

يدور المشروع الذي فازت به الطالبات الشقيقات حول محاكاة العمليات الكيميائية والضوئية في الغلاف الجوي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لفهم مدى تأثير المواد الكيميائية على تطور الأمراض الوراثية. وخلص المشروع الذي يدمج العلوم الصحية والهندسية إلى أن انتشار بعض الأمراض الوراثية قد ينجم عن تفاعلات كيميائية، خصوصاً في التجمعات المهنية والصناعية.

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