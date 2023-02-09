حرم حاكم عجمان تشهد حفل تخريج «دفعة عام الاستدامة»

المصدر: عجمان - وام

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شهدت حرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، حفل تخريج «دفعة عام الاستدامة» من خريجات جامعة عجمان البالغ عددهن 300 خريجة من حملة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

حضر حفل التخريج عدد من الشيخات ومديرات المؤسسات التعليمية والاجتماعية وسيدات المجتمع وأمهات الخريجات وضيفات الحفل، كما حضرت الحفل نادية كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في الإمارات.

وبدأت مراسم حفل التخريج بوصول حرم صاحب السمو حاكم عجمان إلى قاعة الاحتفال وتم عزف السلام الوطني للدولة، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو جسد رسالة الجامعة وإنجازاتها.

وقد اقترن مسمى دفعة الخريجين والخريجات بعام الاستدامة، تيمناً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة»، والذي يمثل محطة تحول حقيقية في تاريخ نهضة الإمارات وتقدمها، إقليمياً وعالمياً، ونقطة انطلاق لخريجي جامعة عجمان نحو مستقبل مزهر وبيئة مستدامة.

وتوجهت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان - راعية الحفل في كلمتها - بالتهنئة إلى الخريجات، وقالت: «في عامنا السعيد هذا.. الذي حمل مسمى «عام الاستدامة»، أقول لكنّ وبكل استحقاق، أنتن فخر الإمارات وأملها ومستقبلها المشرق بعون الله».

وأضافت: «تتخرجن اليوم بشهاداتكن المشرفة، وبتخصصاتكن المختلفة، وبسواعدكن الفتية، وهمتكن العالية؛ لوضع لبنات في صرح نهضة وطننا، وإعلاء شأنه، وأنتن تحملن وصية أبيكم زايد وأبيكم خليفة - رحمهما الله - في أن تكون كل منكن المرأة الصالحة، المتعلمة، النافعة لنفسها وأهلها ومجتمعها، ولوطنها الحبيب».

تهنئة

من جانبها، قالت نادية كمالي في كلمة لها بهذه المناسبة: «لا يسعني في هذا اليوم السعيد إلا أن أهنئ طالباتنا اللاتي بذلن كل ما في وسعهن، وسهرن الليالي ولم يتكاسلن يوماً حتى يثبتن أنهن على قدر الثقة التي وضعت فيهن. فأوصيكم يا بنات الوطن البارات، باستكمال مسيرة النجاح والتفوق التي بدأتموها في هذه الجامعة، وأن تسعين إلى تحقيق مثل هذا التفوق وأكثر خلال حياتكن المستقبلية، حتى تنفعن أنفسكن ووطنكن، وأنا أثق بامتلاككن العزيمة والإصرار والإمكانيات».

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