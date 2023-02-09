طالب إماراتي يبتكر جهازاً يساعد على تفسير لغة الإشارة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلق الطالب الإماراتي عبدالله سالم الظاهري، وهو في الصف العاشر بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية في العين، ومدرب معتمد في علم تصميم الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، جهازاً أطلق عليه اسم «تحدث بسهولة» قائماً على التعلم الآلي، بحيث يساعد في التفسير الفعال والمباشر للغة الإشارة، ويقوم بترجمة لغة الإشارة إلى حروف باللغة الإنجليزية، كما يمكن الاستماع للحروف باستخدام مكبر صوت.

ويستهدف الابتكار الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام من فئة أصحاب الهمم.

ويقول الظاهري لـ «البيان»: لدينا نوع من الصعوبة في التواصل اللفظي مع بعض الأشخاص من فئة أصحاب الهمم، لاسيما فئة الصم والبكم الذين لا يستطيعون التحدث، وفي المقابل فإن غالبية أفراد المجتمع لا يفهمون أو حتى يعرفون لغة الإشارة. ومن هذا المنطلق أطلقت الجهاز نتيجة لذلك، الأمر الذي من شأنه أن تُسهل هذه التقنية التواصل معهم، ويمتاز الجهاز بسهولة وبساطة الاستخدام.

تطوير

ويتطلع الظاهري إلى تطوير الجهاز ليقوم بترجمة الكلمات بدلاً من الحروف فقط، كما يعمل على زيادة دقة الكشف عن طريق تدريب النموذج بمزيد من العينات وفي بيئات مختلفة. كما يوضح الظاهري بأنه تم اختيار مشروعه «تحدث بسهولة» ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى الدولة ليتم عرضه في المهرجان.

دعم

من جانب آخر، يحرص عبدالله الظاهري وبدعم أفراد أسرته، لاسيما والدته على التدريب المستمر في مجال الابتكار، وصقل مهاراته، وتنمية حس الإبداع ومواهبه أيضاً في حقل الابتكار وبراءات الاختراع، والخروج بأفكار جديدة وفعالة تخدم شتى الفئات المجتمعية.

ويتمنى الظاهري بأن تأخذ الجهات المعنية بالابتكار والاختراع على عاقتها تتوفر كافة السبل التي تدعم المخترعين والمبتكرين نحو إبراز مخترعاتهم ودعم ابتكاراتهم في جميع القطاعات.

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