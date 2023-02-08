طالبة مواطنة تبتكر تطبيقاً لتيسير الخدمات الصحية لكبار المواطنين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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صممت الطالبة مريم سعيد، والتي تدرس بالصف السادس بمدرسة الشارقة الأمريكية في أم القيوين، تطبيقاً ذكياً مزوّداً ببرامج عديدة يخدم كبار المواطنين صحياً في الإمارة.

وذلك من خلال تثبيت التطبيق، الذي يحمل شعار «فالك طيب»، على أي نوع من أنواع الهواتف المحمولة، حيث أكدت الطالبة مريم لـ«البيان» أنه بمجرد الضغط على التطبيق تظهر علامة تسجيل أو مشاركة، فيتم التسجيل مرة واحدة فيه حتى يتسنى معرفة عدد المستخدمين له، حيث تم تزويد التطبيق بصور عدد من الأماكن الحكومية والمحلية التي يحتاجها كبار المواطنين، وأبرزها فرق الإسعاف والمستشفيات والصيدليات، إضافة إلى الجهات الأخرى التي تخدمهم في تجديد الهوية وغيرها.





احتياجات

وقالت الطالبة مريم: إنه تم استخدام التطبيق من 50 من كبار المواطنين بالإمارة، وأن ما دفعها لابتكار ذلك التطبيق هو خدمة كبار المواطنين والتيسير عليهم بالاستجابة إلى احتياجاتهم، خصوصاً، الصحية بأقل وقت ممكن، كما أن الإمارات تحث على تقدير واحترام ورعاية كبار المواطنين رداً لجميلهم وتقديراً لعطائهم وإيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة كافة أفراد الأسرة والمجتمع.

لذلك جاء تطبيق ذلك البرنامج، لافتة إلى أن التطبيق تم تصميمه بصورة مبسطة تسهّل على كبار المواطنين استخدامه، حيث تم تزويده بصور الجهات التي تقدم الخدمات الصحية لهم، فبمجرد الضغط على صورة الجهة المطلوبة يظهر رقم اتصال الجهة ورقم الواتس أب، وبالتالي بإمكان الشخص الاتصال والرد عليه مباشرة بــ«فالك طيب» لتلبية احتياجاته.

تواصل

وأضافت الطالبة مريم: إنه تم حصر والتواصل مع الجهات الخدمية التي شملها التطبيق في الإمارة، ومن أهم تلك الجهات المقدمة للخدمة والمتوفرة في التطبيق بأم القيوين، هي: الإسعاف -المستشفيات- المراكز الصحية -الصيدليات- الشرطة- الدفاع المدني- المرور- الجمعيات الخيرية- الشؤون الاجتماعية -مركز الهلال الأحمر- الجوازات والهوية الوطنية، كما أن التطبيق يقلل زمن الاستجابة، ويستهدف 100 من كبار المواطنين.

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