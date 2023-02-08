جامعة الإمارات تتعاون مع 333 مؤسسة أكاديمية وبحثية في الهند

المصدر: العين - البيان

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أقامت جامعة الإمارات العربية المتحدة تعاوناً بحثياً فعالاً مع كبرى المؤسسات البحثية والأكاديمية بما يعزز من مكانة وسمعة الجامعة وتصنيفها العالمي، حيث يتم اختيار الشركاء الدوليين بناءً على مجالات قوتهم البحثية. وتعتبر المؤسسات الأكاديمية والبحثية الهندية من بين الشركاء الدوليين لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «إن التعاون الدولي أولوية بحثية استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة إنتاجية البحث وجودته، تحقيقاً لرؤية الجامعة في أن تكون جامعة بحثية ذات معايير عالمية، تسهم في بناء العلوم والمعارف. وسيحقق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الهندية نقلة نوعية في نتائج البحث العلمي من خلال الاستفادة من قدرات الجامعات والمراكز البحثية الهندية».

وأشار الدكتور مراد إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة الإمارات تعاونوا مع باحثين من 333 مؤسسة أكاديمية وبحثية خلال الفترة من -2017 2022.

674 ورقة

كما ونشر باحثون من جامعة الإمارات 674 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس خلال تلك الفترة مع باحثين من جامعات ومراكز بحثية هندية. وتم نشر 55 ورقة بحثية مع مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند في نيودلهي، وقد وصلت عدد الاقتباسات إلى 24046 اقتباساً.

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