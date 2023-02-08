فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل بثانويات التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن فتح باب التسجيل في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

ضمن منظومة «أبوظبي التقني»، للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 لطلبة الصفوف من 9 حتى 12 في جميع فروعها البالغ عددها 18 فرعاً، المنتشرة في كل إمارات الدولة، ومن الصف السادس حتى التاسع بفروع مدينة العين، ومنطقة الظفرة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية لـ«البيان»: إن مجلس أمناء المعهد، والإدارة العليا لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، يعملان دائماً على ضرورة مواصلة الجهود المبتكرة بما يضمن التميز الدائم في النظام التعليمي بالتكنولوجيا التطبيقية، وهو النظام القائم على المعرفة التقنية الحديثة،.

والمتوافق مع أرقى معايير التعليم العالمية اللازمة لإعداد الكوادر الوطنية من علماء ومهندسين وتقنيين من الجنسين وصولاً إلى مجتمع قائم على الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن ثانويات التكنولوجيا التطبيقية تستقطب حالياً 11009 طلاب وطالبات.

فيما يبلغ عدد خريجي «التكنولوجيا التطبيقية» حتى الآن 18953 مواطناً ومواطنة، وهي المخرجات التي تلبي طموحات القيادة الرشيدة، في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بمختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والتقنية التي تحتاجها المؤسسات الصناعية في الحاضر والمستقبل.

حيث تركز استراتيجية «أبوظبي التقني»على بناء القدرات المتقدمة للطلبة في مختلف التخصصات الصناعية والتكنولوجية، اللازمة لتلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة.

335 مختبراً

من جانبه، قال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية إن الثانويات تزخر بـ 335 مختبراً علمياً مزوداً بأحدث الأدوات والتقنيات المختبرية اللازمة لتدريس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسية؛ وفق أحدث المناهج المتطورة.

إضافة إلى التركيز على الجانب العملي والتطبيقي، بجانب تكامل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم مع المواد التكنولوجية، وفق أحدث الوسائل التعليمية ذات المعايير العالمية، وهو الأمر الذي يمكن الخريجين من المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.

مشيراً إلى أن التسجيل في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، يتطلب أن يكون الطالب أو الطالبة من مواطني الإمارات، بجانب اجتياز اختبارات القبول في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، مع الالتزام بأنظمة «التكنولوجيا التطبيقية» وتعليماتها لضمان بيئة علمية آمنة ومنتجة.

سوق العمل

وأوضح أن مخرجات هذه البرامج تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، بما يضمن صناعة الكوادر الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بمختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والتقنية التي تحتاجها المؤسسات الصناعية في الحاضر والمستقبل.

ولقد نجح معهد التكنولوجيا عملياً في تمكين الخريجين من المهارات الأساسية للقرن الواحد والعشرين، وهي مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ومهارات التعلم مدى الحياة ومهارة التفكير الناقد ومهارة حل المشكلات.

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