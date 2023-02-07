حاكم الشارقة يناقش فرص تطوير التعليم مع وفد جامعة إكستر البريطانية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وفداً من جامعة إكستر البريطانية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد الزائر، وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة والتواصل الدائم بين جامعة إكستر وإمارة الشارقة، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، مما يسهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي المنشود بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

تطوير

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعليم وتطوير كافة أركانه، فيما يتعلق بالخطط والمناهج الدراسية والطلبة والأساتذة، إلى جانب البحث العلمي الذي يمثّل تطوراً متقدماً لتجربة المؤسسة العلمية، وذلك عبر الاستفادة من مستويات وجهود أعضائها من العلماء والأكاديميين والمساهمة في تطوير المجتمع في كافة المجالات.وناقش اللقاء مجالات وفرص التعاون في تطوير التعليم وتحسين طرائق التدريس، وتدريب المعلمين لضمان أفضل مخرجات تعليمية تسهم في تطوير مستويات الطلبة، والقائمين على العملية التربوية التي تعمل الشارقة على الارتقاء بها وفق أحدث الممارسات العالمية في الحقل التربوي، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة في دعم التعليم وتطوير أركان العملية التعليمية.

دعم

من جانبه، أشاد وفد جامعة إكستر بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير بالعلم والمعرفة، وحرص سموه على نشر التعليم والارتقاء بمستويات الجامعات والأكاديميات المتنوعة والمتخصصة التي تضمها إمارة الشارقة، وتحظى برعاية كاملة من سموه، مما جعل الشارقة منارةً علمية مرموقة.

وفي نهاية اللقاء قام صاحب السمو حاكم الشارقة بصحبة الوفد بجولة في أقسام وقاعات دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرّف الوفد على ما تضمه الدارة من مخطوطات وخرائط وصور قديمة تعكس تاريخ الإمارة خلال الفترات والعقود المختلفة، كما شاهد سموه والوفد جزءاً من فيلم وثائقي عن مطار الشارقة القديم، إلى جانب الاطلاع على ما تضمه المكتبتان الأجنبية والعربية من كتب ومراجع تاريخية مهمة، والمقتنيات الجغرافية والتاريخية النادرة.

حضر اللقاء والجولة كل من: محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومن جامعة إكستر كل من: الدكتورة ليزا روبرتس رئيس الجامعة والمدير التنفيذي، والدكتور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركات العالمية، وعدد من نواب الرئيس والعمداء من الكليات بالجامعة.

تصميم

إلى ذلك، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، تصميماً إسلامياً لجامعة الذيد الذي سيشيّد إضافةً للمبنى القائم حالياً ويضم مسجداً ومسرحاً ومجموعة من المرافق التعليمية المختلفة. وبدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العمل في إنجاز المشروع على أرض الواقع تمكيناً للجامعة من استقبال طلابها في خريف 2024.

.. ويفتتح مهرجان الشارقة للشعر النبطي بدورته الـ 17

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، والذي تنظمه دائرة الثقافة، في قصر الثقافة. استهل الحفل بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين تناول مسيرتهم مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهم الأدبية، كما تضمن العرض قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم، وسيرة ذاتية لكل شاعر. (الشارقة - وام)

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