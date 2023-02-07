حميد النعيمي يشهد تخريج «دفعة عام الاستدامة» لطلبة جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الأول من «دفعة عام الاستدامة» من خريجي الجامعة الذين تجاوز عددهم 200 خريج من مختلف الكليات، والذي أقيم أمس بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي، وسط أجواء عمّتها السعادة والفخر بفرحة النجاح والتخرج.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك، الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في الساحات كافة.

وعبر سموه عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالتعليم ودعمها المتواصل له وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل، مؤكداً أن القيادة وضعت التعليم ضمن أولويات الأجندة الوطنية. وقال سموه: «في هذا اليوم نستذكر بكثير من التقدير والعرفان والامتنان القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل العلم والتعليم البوابة التي ندخل بها عصر التنمية المستدامة والتقدم الحضاري، وأذكر هنا قوله رحمه الله: «إن التعليم في الإمارات وبحق إحدى العلامات المميزة للدولة».

حضر مراسم حفل التخريج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم.

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