3 طالبات يحصلن على المركز الثاني في جائزة «العالم الإماراتي الشاب»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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حصدت 3 طالبات المركز الثاني في جائزة «العالم الإماراتي الشاب»، حيث ابتكرت ميرا الكحالة، وشما السويدي، وميثا السويدي من مدرسة دبي الوطنية البرشاء برنامجاً تحت إشراف المعلمة نفيسة الجبان يستهدف تبادل الخبرات بين الأجداد وفئات الشباب، ويضمن نقل حكمتهم إلى هذه الفئة المجتمعية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الملحمة الاجتماعية بين الأجداد وفئات الشباب وتعليم الأجداد كيفية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فيما أوصت الطالبات بتطبيق هذا البرنامج مع مؤسسات مختلفة من المجتمع، مثل وزارة التربية والتعليم من خلال تخصيص 10 ساعات تفاعلية بين الجيلين في الفصل الدراسي الواحد كمتطلب للتخرج ضمن ساعات التطوع، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، إضافة إلى وزارة التعليم العالي التي توصي بتوجيه طلبتها لقضاء 5 ساعات تفاعلية في الفصل الدراسي الواحد مع الكبار بالسن من ذوي الاختصاص والخبرة ذاتها.

وأكدن على أهمية تبني الشركات الحكومية والخاصة للبرنامج من خلال جمع الموظفين الجدد مع شخص متقاعد وصاحب خبرة من نفس الاختصاص خلال الشهر الأول من التوظيف، مما يسهم في زيادة فاعلية كبار السن ذوي الخبرة وإطالة فترة عطائهم، ما يسهم في الحد من المشاكل الصحية التي يتعرضون لها، وبالتالي زيادة إنتاجية الشركة مما يتأتى بنتائج إيجابية على اقتصاد دولة الإمارات.

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