جامعة الإمارات تكرم «تريندز للبحوث والاستشارات»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كرّم معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بوصفه أول مؤسسة بحثية مستقلة، تقديراً لدوره في دعم أنشطة الجامعة البحثية والعلمية، إضافة إلى دوره المتميز في نشر المعرفة واحتضان الباحثين الشباب، وذلك ضمن «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2023»، الذي نظمته جامعة الإمارات.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن الملتقى بما تضمنه من محاور ومناقشات يعد منصة رائدة تعزز أواصر الشراكة بما يخدم المعرفة والبحث العلمي، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات دليل عملي على التفاعل الصحي والبنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وبنوك الفكر والتفكير، وهذا هو التفاعل الذي ينتج تعليماً متطوراً وبحثاً علمياً متقدماً، مبيناً أن العلاقة بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي هي علاقة ارتباطية عميقة.

وأشار في هذا الصدد إلى المبادرات التي تتضمنها الشراكة بين مركز تريندز وجامعة الإمارات، وتشمل أحد عشر مجالاً، بهدف تطوير التعليم، والارتقاء بالبحث العلمي، باعتبارهما ركنين أساسيين في بناء المستقبل المشرق وخدمة البحث العلمي، وتمكين الباحثين الشباب، وتعزيز خبراتهم في المجالات كافة.

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