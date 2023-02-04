«أمريكية الشارقة» تصقل مهارات طلبة «الاتصال»

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد الدكتور هاريس بريسلو، أستاذ الاتصال الجماهيري المشارك بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بالشارقة لـ (البيان) أن عدد الطلبة الدارسين بالمساق الجماهيري يبلغ 166 طالباً وطالبة، منهم نسبة كبيرة من الطلبة المواطنين، حيث تعمل الكلية على صقل مهارات الطلبة من خلال الدراسة النظرية وترجمتها إلى الواقع العملي في كل فصل دراسي بالتعاون من الشركاء الاستراتيجيين للكلية، حيث أتيحت الفرصة للطلبة للمشاركة بأفكارهم لتنظيم مختلف حملات التوعية، ولعل أبرزها حملة «سلامة مقاعد الأطفال» أثناء القيادة التي أطلقتها «طرق الشارقة».

وأوضح أستاذ الاتصال الجماهيري المشارك في الجامعة أنه تنافس على حصد اللقب في هذه الحملة 20 طالباً وطالبة موزعين على 3 فرق مؤلفة من 7 متنافسين، وفاز الطالب خالد عيسى بجائزة أفضل مقدم، وحصل الفريق الطلابي «إبداع» على جائزة أفضل حملة، والفريق الطلابي «نيو» على جائزة أفضل استراتيجية متكاملة، والفريق الطلابي «أسيس» على جائزة أفضل تصميمات وأفضل عرض تقديمي .

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