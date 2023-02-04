جامعة الإمارات تكرّم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها 8

المصدر: العين - البيان

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها الثامنة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين لجميع فئات الجائزة المختلفة. شارك في هذه الدورة 370 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والموظفين، وقدّموا 146 طلباً.

حيث بلغت نسبة الطلاب المشاركين 52 %، بينما بلغت نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والموظفين 27 % و21 % على التوالي. وقد زادت نسبة مشاركة الموظفين مُقارنة مع الدورة السابقة والتي بلغت 16 %.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إن الجائزة ساهمت في خلق ثقافة الابتكار في مجتمع الجامعة، حيث وفّرت الجامعة المصادر والمُمكنات الأساسية التي تساعد مجتمع الجامعة على تقديم أفكار مُبتكرة للتحديات المجتمعية.

فوز

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى فوز 15 مشروعاً مبتكراً في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم ومصادر المياه، والصحة والنقل، لافتاً إلى أن هذه الدورة تختلف من حيث عدد الطلبات، حيث بلغت نسبة الزيادة في المشاريع المقدمة للجائزة 27.5 % مُقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة المشاركات المتعلقة بالطاقة المتجددة 21 %، كما بلغت نسبة المشاركات المتعلقة بالتكنولوجيا والصحة 21 %، 20 % على التوالي.وأوضح أن الدورة الثامنة تميّزت بفوز ستة مشاريع طلابية في مجالات مصادر المياه والطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا والنقل، والتي تمثل 50 % من المشاريع الفائزة.

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