رئيس جامعة دبي يستقبل أعضاء مجلس رابطة الخريجين

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّم مكتب علاقات خريجي جامعة دبي لقاءً مع الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، بهدف تعزيز العلاقة بين رابطة الخريجين والجامعة، وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر وترويج الأنشطة المتعلقة بالجامعة، فضلاً عن تبادل الخريجين خبراتهم الحياتية والمهنية.

وتم خلال اللقاء تكريم أعضاء مجلس إدارة الرابطة السابقين، وهم محمد عبدالله شاعل السعدي، وأحمد خليفة الفلاسي، وعلاء أسامة مقدادي، وأحمد علي الجزيري، وسهيل سالم الكعبي، وعبيد راشد الفلاسي، وفاطمة حمد السويدي، ومحمد سعد الدريني.

حضر الحفل أكثر من 30 من خريجي وخريجات الجامعة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة القدامى والجدد، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، كما حضر الحفل إضافة إلى رئيس الجامعة، كل من الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وناصر العبدول رئيس الرابطة، وعلي أنكيزة نائب رئيس الرابطة، ومحمد شاعل السعدي من مؤسسي الرابطة .

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