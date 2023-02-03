نماذج تفاعلية ضمن معرض «أرض الابتكار» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن إطلاق فعاليات متنوعة وورش عمل وأنشطة تفاعلية جذابة تحت شعار «أرض الابتكار»، التي ستتضمن معرضاً سيقام في الساحة الجانبية لمركز إسعاد المتعاملين التابع للمؤسسة في منطقة الحيل في الفترة المسائية ما بين 23 و 25 فبراير الجاري.

وسيعرض نماذج أعمال مبتكرة لترسيخ ممارسات الابتكار بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية محلية واتحادية والمؤسسات من القطاعين الخاص والأكاديمي.

وقال قاسم إن فعاليات «أرض الابتكار» تهدف لترسيخ ثقافة الابتكار خلال الممارسة اليومية في العمل الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يعكس الرؤية المستقبلية لحكومة الإمارات في إرساء ثقافة الابتكار نهجاً مجتمعياً وأسلوب حياة لمختلف أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الفعالية تركز على 3 محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، ومحور مختبر الابتكار للتعريف بالمختبر والجهود المستمرة لتعزيز الابتكار في سياساتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية لخلق نموذج عمل أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب محور أجمل شتاء في العالم بما يُمثّل مساعينا في إبراز جمال إمارة الفجيرة لزوارها وتسليط الضوء على طبيعتها وجبالها ومناخها المميز.

وأوضح المهندس علي قاسم أن مختبر الابتكار بدأ باستقبال زواره يوم أمس من مختلف الفئات وسيواصل استضافتهم بشكل يومي طوال الشهر الجاري لاستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والاستباقية التي أسهمت في تطوير عمليات المؤسسة وتحقيق الاستدامة في القطاع التعديني، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المعنيين من خدماتها والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن المعرض متنوع، حيث سيشمل العديد من المسابقات الترفيهية بتخصيص المساحات العائلية بغية الاستمتاع، ومساحات للتصوير والعروض الحية المبهرة، بالإضافة إلى توفير منصات لدعم المواهب الشابة من موظفي المؤسسة من أصحاب المشاريع المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الحدث عبر تحفيزهم على إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

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