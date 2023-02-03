«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجيتها للابتكار 2023 - 2026

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تعمل على دعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، كهدف أساسي يقود إلى مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الجاهزية والاستعدادات الصحية، وبناء مجتمع صحي معافى يتمتع بجودة الحياة الصحية.جاء ذلك خلال حفل إطلاق المؤسسة لاستراتيجية الابتكار 2023 - 2026 بحضور الدكتور يوسف محمد السركال ، وعبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والقيادات والموظفين.

وقال السركال إن استراتيجية الابتكار 2023 - 2026 تعد خريطة طريق للمضي قدماً في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة وطموحاتها، وتحقيق الغايات بتعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية المستقبلية، وقدرته على المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتشمل الاستراتيجية حزمة من الأهداف التي تعتزم المؤسسة تحقيقها، وتتضمن تعزيز استدامة الابتكارات الصحية من خلال الاستثمار في النظم الصحية، وبناء المرونة الاقتصادية، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الصحي عبر النهوض بخدمات وبرامج الرعاية الصحية، وزيادة العائد على الاستثمار بتطبيق الحلول المبتكرة عن طريق توفير بيئة مؤسسية محفزة للابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز