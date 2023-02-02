وزير التعليم الكردستاني يطلع على خبرات «مسار»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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زار آلان حمه سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، صباح أمس، مقر شركة «مسار» للطباعة والنشر بدبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام والكائنة بمنطقة الإنتاج الإعلامي، واطلع على خبراتها والإمكانيات التي تتمتع بها في مجال الطباعة والتحضيرات والأجهزة الحديثة والمتطورة في الشركة، كما اطلع على التخطيط والتشغيل الآلي (الأتمتة)، وسير العمل.

وعبّر صالح عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بـ«مسار» النموذج المثالي للمطابع، واستخدامها لأحدث التطبيقات التكنولوجية.

وثمّن وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق جهود شركة مسار في طباعة 16 مليون كتاب مدرسي لإقليم كردستان للعام الدراسي الجاري، مثمناً كفاءتها في الانتهاء من طباعة هذا العدد في مدة زمنية قصيرة.

وكان في استقبال الوزير الكردستاني والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بوزارة التربية بحكومة إقليم كردستان، كل من فيصل بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، وأمينة السويدي المدير التنفيذي لشركة مسار للطباعة والنشر، إلى جانب عدد من المديرين القائمين على مشروع طباعة الكتاب المدرسي لإقليم كردستان.

واستمع صالح إلى شرح مفصل عن الخدمات الطباعية المتعددة التي تقدمها شركة مسار، والتي تعتبر من أكبر المطابع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتخللت الزيارة مناقشة موضوعات عدة، حيث أكد صالح أن دولته على استعداد لتوسيع آفاق التعاون وعقد شراكات استراتيجية وتنفيذ مشاريع مستقبلية، والاستفادة من خدمات الشركة سواء في مجال التعليم أو غيره.

ومن ناحيته، عبّر فيصل بن حيدر عن سعادته بهذه الزيارة وقال: «إن لدينا العديد من المصادر التي تساعد على تحقيق التقدم الاستثنائي في كل القطاعات، وذلك من خلال اتباعنا خططاً استراتيجية كفيلة بتعزيز مكانتنا كشركة مسار على الصعيدين المحلي والدولي».

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