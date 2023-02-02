تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و«جمارك عجمان»

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع دائرة ميناء وجمارك عجمان لتأهيل موظفي الدائرة وإكسابهم مختلف التجارب والخبرات، من خلال برامجها الأكاديمية وتبادل المعارف الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التخصصية، والحوكمة المؤسسية.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الدور الريادي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في مجال تأهيل الكوادر البشرية والقادة الحكوميين وفق أفضل المعايير العالمية ومواكبتهم لمختلف المتغيرات ليكونوا أكثر استعداداً للمستقبل، بجانب دورها الكبير في مجال السياسات العامة من أجل تنفيذ كافة الخطط التنموية في مختلف الهيئات والدوائر الاتحادية والحكومية المحلية في دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن تأهيل وتطوير كوادرنا البشرية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات والتحاقهم في تخصصات أكاديمية ورفدهم بالمعرفة والعلوم المتخصصة والعمل على إثراء قدراتهم المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية والتطبيقية هي من أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة ميناء وجمارك عجمان، وأضاف بأن توقيع مذكرة التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يفتح لنا آفاقاً جديدة للاستفادة من البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات والخدمات لديها.

وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تؤكد حرص دائرة ميناء وجمارك عجمان على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التعليمية المرموقة وتوطيد أواصر التعاون.

تأهيل

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: «نؤمن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن الكادر البشري هو أغلى ثروات الوطن، ومن خلال تأهيله وإكسابه الخبرات اللازمة، يمكنه الارتقاء بكامل الأداء الحكومي في مختلف الجهات داخل الدولة».

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