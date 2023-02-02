طلبة بجامعة الإمارات يطلقون مشروع إنتاج أدوات مائدة من مشتقات النخيل

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلق عدد من طلبة الدكتوراه تخصص هندسة كيميائية بجامعة الإمارات، وهم نوران موسى، وإيمانويل غاليوانغو، وصابرة حارس، مشروعاً تم عرضه خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

حيث يهدف المشروع إلى إنتاج أدوات الطعام أو المائدة ذات الاستخدام الواحد القابلة للتحلل، من مخلفات نخيل مركب من خلال تكوين مركب قابل للتحلل، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور علي المرزوقي، والأستاذ الدكتور باسم جدايل، والشريك الصناعي يوسف كايرس.

مشاركة

وأكد فريق العمل، أن مشاركتهم في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يأتي ضمن حرص الجامعة على إبراز الجهود البحثية للباحثين والطلبة ذات الصلة بالاستدامة البيئية، كأحد الأدوار الرئيسة في الجامعة، لتمكين الطالب بالمعارف والمهارات المستقبلية، ليسهم في التنمية والنماء.

وفي هذا الإطار، قالت الطالبة نوران موسى لـ «البيان»: تتمثل فكرة المشروع باستخدام نفايات النخيل لتحقيق التوازن الأمثل بين التكلفة، وتحسين السلوكيات الحرارية لمركبات بوليمر متعدد حمض اللبنيك القابل للتحلل الحيوي.

وأضافت: نسعى من خلال المشروع، إلى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة محلياً، وبناء اقتصاد جديد قائم على المنتجات المشتقة من النخيل، والتي تساعد في استبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في دولة الإمارات وخارجها. والتقليل من أدوات المائدة القابلة للتحلل، من الاعتماد على الموارد الأحفورية، مع تقليل البصمة الكربونية للمنتج، وبالتالي، من الممكن إعادة التدوير عند نهاية عمر المنتج، والتحلل كسماد في تربة حديقة المنزل في غضون شهور.

استدامة بيئية

كما قال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات: حددت الجامعة الاستدامة البيئية من الأولويات البحثية للفترة ذاتها، وذلك لارتباطها بالأولويات الاستراتيجية الوطنية، ونتيجة وجود وتوفر الممكنات التي تساعد على تحقيق مخرجات ذات طابع تطبيقي، يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والعالمية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجامعة عدداً من البرامج البحثية الموجهة لدعم الطالب بحثياً، منها برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء في العام الماضي 2021 من الدورة الأولى بـ 56 مشروعاً بحثياً طلابياً، ذات صلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويبدأ طلابنا هذا العام بـ 104مشاريع بحثية طلابية».

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