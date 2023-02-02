3 طلاب ينتجون الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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ابتكر ثلاثة طلاب من نادي الإمارات العلمي مشروعاً لإنتاج الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية، وعرضوا مشروعهم خلال النسخة السادسة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح الطلبة عبد الله الجناحي وحمدان الدرويش وغيث محمد، أن المشروع يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة وما تقوم به دولة الإمارات من جهود لتعزيز استراتيجيتها في أهم الملفات المعززة للاستدامة.

وأوضحوا أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام معالجة مياه عالي الأداء مقترن بنظام التحليل الكهربائي للمياه لتوليد الهيدروجين، ويتكون المشروع من وحدة ضوئية ثنائية الوجه عالية الأداء متصلة مباشرة بالنظام، ومحلل كهربي لتفاعل تقسيم الماء عن طريق تغذية الجهاز بنوع معين من الماء، موضحين أن المشروع يتميز باستخدام الوحدة الكهروضوئية الشمسية ثنائية الوجه، أي وجود خلايا شمسية من الخلف وعاكس سطحي عالي البياض لزيادة كمية الإشعاع الشمسي لتوليد جزيئات الهيدروجين من مياه التغذية.

ولفتوا إلى أن مفهوم الاستدامة يعد أولوية لدى دولة الإمارات، إذ إنه يعزز جهود المحافظة على البيئة والمبادرات في مواجهة موجات التغير المناخي، وتتمتع الاستدامة استراتيجياً باحتوائها على عدة ركائز أساسية ضمن أهدافها، لذلك كانت ذات أولوية لوضعها ضمن خطط الخمسين عاماً القادمة، لما لها من إسهامات تنموية في توفير بيئة مستقبلية مستدامة، مما جعلهم يأخذون خطوات واسعة لتنفيذ مشروعهم الذي حقق نتائج إيجابية بفعل استخدام الألواح الشمسية ثنائية الوجه وإنتاج الهيدروجين بكفاءة عالية.

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