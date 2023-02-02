إعاقة تقود طالباً إلى ابتكار كرسي متعدد الاستخدامات والرياضات

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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ابتكر الطالب راكان رأفت العمري من أصحاب الهمم كرسياً متحركاً متعدد الاستخدام والرياضات المختلفة بالتعاون مع اثنين من أصدقائه، وهم أحمد عوض المهيري والطالب عبد الله ثاني الزفين تحت إشراف معلمته نفيسة الجبان، بعدما تغيرت حياته إثر تعرضه لحادث مؤسف غير حياته وحياة جميع أفراد عائلته.

وقال راكان: بدأ الحلم يتحقق حين وجدت تشجيع زملائي وتشكيل فريق للبدء بالعمل على فكرة مشروع الكرسي المتحرك متعدد الاستخدامات لمختلف الرياضات والتضاريس، ويهدف المشروع لتحسين نوعية الحياة والتنقل لأصحاب الهمم وسيمنحهم مرونة في الحركة الكاملة وسيسمح لهم أيضاً بممارسة أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية باستخدام نفس الكرسي المتحرك.

ولفت إلى أن الكرسي يتكيف مع الأنشطة الرياضية ومصمم ليكون لديه محور ممتد يقوم بثني العجلات بزوايا مختلفة للحفاظ على نطاق واسع لمركز الكتلة لتحقيق التوازن الآمن للكرسي المتحرك خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى درع قابلة للتمدد في الجزء السفلي للحماية من الاصطدام خلال الحركة، كما أنه يكتشف وضعية الجلوس الخاطئة وينبه المستخدم من خلال وسادة ذكية مبرمجة لإصلاح وضعية الجلوس.

حيث تحتوي هذه الوسادة على مستشعرات الضغط، مما يساعد على الحد من خطر الإصابة بالتقرحات الجلدية ومشاكل انحناء العمود الفقري، ويتمتع الكرسي بخاصية إضافة أجهزة إلكترونية مثل الدراجات الذكية لجعلها أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في استخدام أيديهم أو الاستمتاع بحركة أسرع، ويمكن تفعيل جميع الميزات المذكورة عبر تطبيق إلكتروني باستخدام تقنية البلوتوث من خلال معالج اردوينو متصل بالكرسي المتحرك.

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