شراكة بين جامعة خليفة و«حياة بايوتك» في البحوث والتوظيف

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع «حياة بايوتك» الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها دولة الإمارات، تهدف إلى التعاون في المشروعات البحثية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التوظيف.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة حياة بايوتك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من كلا الطرفين على هامش مؤتمر الصحة العربي 2023.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل الشراكة بين الجانبين في المشروعات البحثية المتعلقة بالرعاية الصحية وبرامج التدريب وفرص التوظيف لطلبة جامعة خليفة.

حرص

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص جامعة خليفة على مواصلة تقديم البحوث التي تعالج القضايا المحلية والدولية، إذ تسهم في إعداد القوى البشرية ذات الكفاءات والمهارات المتميزة وتدريبهم لقيادة اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في الدولة والمتمثل في شركات القطاعين الحكومي والخاص وستسهم هذه المذكرة في تمهيد الطريق أمام رأس المال البشري لإثبات قدرته في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي في بايوتك: «نلتزم في حياة بايوتك تنمية قطاع الرعاية الصحية وتطويره في جميع أنحاء الدولة مبالارتقاء بالبحوث والتعليم الطبي، ويؤكد هذا التعاون مع جامعة خليفة، المؤسسة الأكاديمية الرائدة والمرموقة في الدولة، التزامنا الراسخ التعاون مع المؤسسات البارزة من مختلف القطاعات المهمة».

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