جامعة محمد بن راشد تعرّف الطلبة بالتخصصات الصحية

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية النسخة الثانية من معرض الوظائف الطبية السنوي، تم خلاله تعريف طلبة الطب من الجامعة، بخيارات التدريب السريري، وغيرها من المسارات المهنية في القطاع الصحي.

وتم دعوة طلبة الطب في الجامعة، من السنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة، للمشاركة في المعرض والتواصل مع خبراء الرعاية الصحية والتعرف على خيارات التدريب والتخصص والفرص المهنية المتاحة داخل دولة الإمارات وخارجها. واستفاد الطلبة أثناء زيارتهم لأجنحة المعرض من خبرات الأطباء المتخصصين، والتابعين لمؤسسة أطباء بلا حدود، ممن يعملون ضمن مختلف التخصصات الجراحية والطبية مثل الطب النفسي وطب الأشعة وعلم الأمراض وطب الأسرة وطب الأطفال والعناية المركزة.

وقالت آمنة حاجي مسؤولة التوظيف في أطباء بلا حدود الشرق الأوسط: «يسرنا المشاركة في معرض الوظائف الطبية بالجامعة للسنة الثانية على التوالي، ويسعدنا التواصل مع أطباء المستقبل المهتمين بالانضمام إلى مشاريعنا الميدانية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز