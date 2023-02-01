انتهاء مهلة استقبال طلبات المرشحين لجائزة خليفة التربوية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء مهلة استقبال طلبات المرشحين للدورة السادسة عشرة 2022 – 2023، التي انطلقت في بداية سبتمبر الماضي، وتخللها برنامج تعريفي وورش تطبيقية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وأعضاء لجان التحكيم والفائزين، للتعريف بمجالات الدورة الحالية والمعايير المحددة لكل مجال منها وآلية الترشيح عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية هذه الدورة التي شهدت نشاطاً مكثفاً وفعاليات تعريفية برسالة الجائزة وأهدافها ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي.

وتضمنت الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة كالتالي: الشخصية التربوية الاعتبارية ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر (فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس) ومجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع وفئة الأداء التعليمي المؤسسي) ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز) ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد وفئة المؤسسات والمراكز) ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة) ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي المتميز) ومجال البحوث التربوية ( فئة البحوث التربوية وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل) ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية) ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

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