مؤتمر "تريندز " الأول حول التعليم ينطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غدا أعمال "مؤتمر تريندز للتعليم" الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات تحت شعار “وضع رؤية لمستقبل التعليم.. محركات التغيير والابتكار” ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 20 خبيراً دولياً وأكاديمياً متخصصاً في شؤون التعليم ، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتعليم.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن التعليم يشكل المحرك الأهم للتغيير الإيجابي وتعزيز القدرات المعرفية للدول ومن ثم موقعها العالمي ضمن الدول المتطورة والحديثة.

وأشار إلى أن الكثير من الحكومات والدول تعمل على تطوير سياساتها التعليمية لتتوافق مع تطورات البيئة المعرفية الدولية، وملائمة لتخريج أجيال جديدة قادرة على تحقيق المنافسة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتحقيق متطلبات التنمية المستقبلية.

وأوضح أنه في هذا السياق جاءت فكرة المؤتمر الذي ينظمه المركز لبحث محركات التغيير والابتكار الأساسية في مجال التعليم وكيفية وضع رؤية لمستقبل التعليم تحقق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن، إضافة إلى الكلمات الرئيسية والافتتاحية، أربع جلسات وجلسة ختامية.

وقال إن الجلسة الأولى تتناول تطوير المعرفة ومقتضيات العصر العالمي: مواءمة التعليم مع الأهداف المنشودة في القرن الحادي والعشرين، وتناقش مخرجات التعليم المطلوبة، ومستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها في مسار العملية التعليمية، وتوظيف التعليم البيئي لخدمة الأهداف العالمية في مجال التغير المناخي.

وأشار إلى أن الجلسة الثانية تتطرق إلى دور تكنولوجيات التعليم في تعزيز التعلم: النُّهج التحويلية والاستشرافية، وتناقش محاور تتصل بالتعليم والابتكار التقني.. حدود التأثير والتأثر، والتحول الرقمي في التعليم ضمن أجندة الحكومات الرقمية، وتكنولوجيات التعليم ودورها في تطوير العملية التعليمية.

وذكر الدكتور محمد العلي أن الجلسة الثالثة تعقد ثاني أيام المؤتمر تحت عنوان الاستراتيجية والسياسات والقيادة التعليمية: تقييم أفضل الممارسات الدولية ودراسات الحالة، وتناقش تجارب كلٍّ من سنغافورة وفنلندا وأستراليا في التعليم كنماذج ناجحة.

ولفن إلى أن الجلسة الرابعة ستكون على شكل مائدة مستديرة نقاشية لقادة التعليم، عنوانها: تمكين التعليم في القرن الحادي والعشرين بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: حلول مبتكرة وفرص للتقدم، حيث يتناول نخبة من الخبراء والقيادات التعليمية والأكاديمية الدولية الآفاق المستقبلية للتعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومحاولة الخروج بتوصيات وأفكار مبتكرة تضمن تطوير العملية التعليمية بما يتواءم مع التطورات المستقبلية.

وأوضح أن الجلسة الأخيرة تتضمن الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية التي توصل إليها الخبراء المشاركون في الندوة من أجل تمكين التعليم وربطه بالسياسات الوطنية المستقبلية للدول في عصر الثورة المعرفية.

وفي إطار التحضير للمؤتمر .. نظم مجلس شباب تريندز بالتعاون مع مجلس رابطة طلبة الإمارات “مناظرات جامعية”، تطرقت إلى التعليم وضرورة التركيز على مناهج التفكير النقدي والبحثي التي تنمي قدرات المتعلمين وتفتح لهم طرق الابتكار والإبداع، كما تم استعراض آفاق التعليم وطموحات الشباب بمشاركة جامعات ذات سمعة دولية وقيمة معرفية، وأكد المتحاورون ضرورة التركيز على التفكير الإبداعي ومواكبة التعليم للعصر ومتطلباته، وأن يعمل على تحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة والتمتع بحياة أفضل.

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