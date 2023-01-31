عمر العلماء: الإمارات تقود مسيرة استباقية نحو المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقود مسيرة استباقية نحو المستقبل، من خلال دفع عجلة التطوير في التحول الرقمي وتبني الممارسات الرقمية الجديدة، التي تسهم في بناء قدرات الجيل الجديد من مهارات الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه في تصريح خاص بمناسبة تخريج أول دفعة من طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن دولة الإمارات حريصة على استقطاب وجذب المواهب وتدريبها وتزويدها بمهارات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرارها في قيادة القطاعات الاقتصادية الجديدة، وابتكار قطاعات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة وأفكار خلاقة، بالاعتماد على المعرفة والعلوم التي اكتسبوها من خلال دراستهم في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن الإمارات تفخر بطلابها وخريجيها باعتبارهم الشريك الأساسي والداعم في تحقيق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير عميق على جودة الحياة ومختلف الأساليب العملية.

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