اتفاقية تعاون بين «الإمارات الوطنية» ومدارس الرياض بالسعودية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت مدارس الإمارات الوطنية اتفاقية تعاون مع مدارس الرياض للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية، تعنى بتبادل الخبرات من خلال الزيارات المهنية والبرامج التربوية والتعليمية الخاصة بطرق تدريس فنون اللغة العربية، بالإضافة لإعداد القيادات التربوية وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير طرق تدريس اللغة العربية، وكذلك المواد الإثرائية التي تعزز من قدرة الطالب على التفاعل مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العصر.

وقع الاتفاقية الدكتور شاون ديلي، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، والدكتور عبدالرحمن الغفيلي مدير عام مدارس الرياض، بحضور عدد من المسؤولين بالجانبين.

وقال الدكتور شاون ديلي إن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً للدور الرائد الذي تلعبه المؤسستان، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بتطوير تدريس اللغة العربية وفق أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية التي تعزز من الهوية الوطنية للطالب وترسخ لديه الانتماء للوطن والقيادة، وتصقل شخصيته بالمهارات التي تمكنه من الإبداع والريادة والابتكار والتميز ورسم خارطة مستقبل مشرق في العصر الرقمي.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الغفيلي أهمية هذه الاتفاقية مع مدارس الإمارات الوطنية، والتي تسعى من خلالها مدارس الرياض إلى تقوية أواصر التعاون مع الجهات التعليمية الرائدة إدراكاً منها لأهمية التطوير المستمر في التعليم ورفع مستوى الأداء من خلال تبادل الخبرات التربوية، ونظراً للتجربة الرائدة لمدارس الإمارات الوطنية في تدريس اللغة العربية.

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