انطلاق اختبارات برنامج تمكين للصفوف من 3 إلى 12 غداً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنطلق اختبارات برنامج تمكين للفصل الدراسي الأول للصفوف من 3 إلى 12 من غد وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، مستهدفة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في اختبارات الفصل الدراسي الأول، وجاءت تلك المبادرة لدعم الطلبة ومنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول.

وانضم لبرنامج تمكين التي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طلبة الحلقتين الأولى والثانية الحاصلون على مجموع أقل من 50 %، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلون على مجموع أقل من 60 %.

واستحدثت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكاديمية تمكين للفرع المدرسي الثاني، ووضعت دليلاً لمتابعة مديري النطاق والمشرفين الأكاديميين، لتنفيذ برنامج تمكين للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وأفادت المؤسسة في الدليل بأنه دعماً لأبنائنا الطلبة المقبلين على اختبارات برنامج تمكين، تم استحداث مبادرة أكاديمية تمكين الرقمية للفرع المدرسي الأول، والتي تمكنهم من الاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات في جميع المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج، كما تم استحداث دليل متابعة مديري النطاق والأكاديميين، لضمان جودة تحقيق أهداف الأكاديمية، وتحقيق المتابعة الأكاديمية الفاعلة التي تسهم في تحسين مستويات أداء الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وشمل الجدول الصفوف المستهدفة من الثالث إلى الثاني عشر، مع تحديد اسم المشرف عليه من مديري النطاق، ويكون التدريس أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في فترتين مسائية وصباحية.

ووفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من المؤسسة يبدأ طلبة الصف الثاني عشر بمساراته العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي امتحاناتهم بمادة اللغة العربية في الفترة الأولى التي تبدأ من الساعة الثامنة والنصف وتستمر مدة ساعتين حتى 10 والنصف صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً لمادة الدراسات الاجتماعية.

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