«كلية محمد بن راشد» تختتم تدريباً لطلبة ماجستير كلية ألمانية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً، بالتعاون مع كلية «أوتو بيشيم للإدارة» الألمانية، لتدريب مجموعة من طلبة الماجستير على أحدث النظم الإدارية وإطلاعهم على تجربة دولة الإمارات الاستثنائية.

ويأتي البرنامج التدريبي نتاجاً لاتفاقية تم توقيعها بين الطرفين، تقوم بموجبها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتنظيم زيارات دراسية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية «أوتو بيشيم للإدارة». وتضمن البرنامج زيارات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية مع مُدربين خُبراء.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

«يعكس البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه لصالح طلبة كلية أوتو بيشيم للإدارة، التعاون الممتد والمثمر مع المؤسسات ذات الاختصاصات المشتركة، حيث نسعى في كلية محمد بن راشد من خلال جهودنا وأبحاثنا إلى بناء نموذج عالمي نستشرف من خلاله المستقبل، كما نحرص على تعزيز فلسفتنا المستوحاة من رؤية قيادتنا الرشيدة وتلبية تطلعاتها والالتزام بتوجيهاتها».

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التدريس في الفصول الدراسية والسماح لطلاب كلية «أوتو بيشيم للإدارة» بمعرفة المزيد عن ممارسة الأعمال في دولة الإمارات باستخدام دراسات الحالة الواقعية، وسياسات الأعمال التجارية الدولية، والحوكمة العالمية، وإدارة الأزمات، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقدرة التنافسية، والاقتصاد.

وقال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، الأستاذ المشارك في الإدارة والسياسات الصحية: «يسعدنا أن نرحب بفوج آخر من طلاب ماجستير إدارة الأعمال الواعدين الذين يدرسون في ألمانيا، حيث نتيح لهم فرصة الإطلاع على كيفية العمل الداخلي لمؤسساتنا وإلقاء نظرة على سياساتنا الناجحة، مما يعزز شراكاتنا الوثيقة مع المؤسسات».

وأضاف: «يترجم البرنامج أهداف الاتفاقية التي وقعناها مع كلية أوتو بيشيم للإدارة الألمانية، ويسمح لنا بالارتقاء إلى مستوى جديد يعزز دورنا في إعداد قادة قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل المتغير والمتطور».

بدوره،قال البروفيسور الدكتور يورجن ويغان نائب عميد كلية «أوتو بيشيم للإدارة»: «توفر الكلية لطلابنا فرصة كبيرة للتعرف على استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارات والتفاعل بين القطاع الخاص والحكومة وسط مناخ يسوده العمل والشراكات المثمرة».

من جهته، سلط الدكتور زيشان سلطان، مدير برامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية «أوتو بيشيم للإدارة» الضوء على التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن الزيارة الدراسية توفر لطلاب كلية «أوتو بيشيم للإدارة» المزيج الأنسب من التكامل بين ثقافات العمل ومواكبتها للأطر الأكاديمية.

ورش عمل

وتضمن البرنامج التدريبي لطلبة الماجستير بكلية «أوتو بيشيم للإدارة» الألمانية عدداً من المحاضرات وورش العمل التفاعلية مع نخبة من المدربين والخبراء.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وافقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تطوير وتقديم رحلة دراسة تعليمية تنفيذية مخصصة للمشاركين في برنامج «وحدة دبي»، والتي تضمنت التعلم العملي من خلال دراسات الحالة والتمارين والزيارات الميدانية.

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