إطلاق أول مدرسة بريطانية للتعليم المتميز في دبي الجنوب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع «برايت كابيتال إنفستمنت»، الشركة العاملة في مجال تشغيل المدارس والاستثمارات ذات الصلة، التي تسعى لإنشاء واحدة من أكبر المنصات التعليمية في الدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم «برايت كابيتال إنفستمنت» باستئجار وتشغيل مدرسة توظف المنهاج البريطاني بأعلى مستويات الجودة، وتوفير خدماتها التعليمية بأسعار معقولة في المنطقة السكنية في دبي الجنوب، على امتداد شارع إكسبو، وبالقرب من مدينة إكسبو دبي.

وقّع الاتفاقية خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وإسريف تيميل، العضو المنتدب لشركة «برايت كابيتال إنفستمنت»، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وسيتم بناء حرم المدرسة الجديدة التي ستتبع المنهاج البريطاني، عبر مساحة تبلغ 250,000 قدم مربعة، وسيتم تعزيزها بمرافق ممتازة مصممة لتلبية احتياجات الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام وحتى 18 عاماً.

ومن المقرر لهذا الصرح التعليمي أن يستوعب 3,000 طالب من سنوات المرحلة التأسيسية والصف الأول وحتى الثالث عشر، وستضم فصولاً دراسية كبيرة ومختبرات سيتم تطويرها وفق أحدث المعايير لاحتياجات تدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون الهندسية والرياضيات وغيرها الكثير. وسيتم تحديد الرسوم الدراسية وفق مستويات معقولة لتمكين الآباء والأهالي من توفير تعليم راقٍ لأولادهم، إلى جانب تقديم خطط السداد المرنة.

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