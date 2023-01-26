"التعليم عن بعد" في أم القيوين غداً

المصدر: البيان

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قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، نظراً لتقلبات الطقس وذلك للحفاظ على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

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