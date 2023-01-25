جامعة الإمارات تشارك بفعاليات متنوعة في «الإمارات تبتكر 2023»

المصدر: العين - وام

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تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات متنوعة خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، التي تنطلق خلال شهر فبراير المقبل عبر إطلاق حزمة متنوعة من الفعاليات والورش والمحاضرات في مجال الابتكار، للمشاركة في الحدث الوطني الأبرز في مجال ترسيخ ثقافة الابتكار، يقدمها مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، لتصل إلى أكثر من 40 فعالية رئيسية، تستهدف جميع أفراد المجتمع الجامعي إلى جانب مجموعة من الفعاليات المختصة والتي تعنى بالابتكار.

وقالت الدكتورة حنان المزروعي القائم بمهام الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، إن الجامعة تحرص على تعزيز منظومة الابتكار وإعداد أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع.

حيث يعد شهر الابتكار فرصة للمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتطوير الأبحاث، وتشجيع المبتكرين، والإسهام في صناعة المستقبل من خلال توظيف الابتكارات والأفكار الإبداعية في تعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن فعاليات «الإمارات تبتكر» تعد حدثاً وطنياً مهماً يعزز مكانة الإمارات في مجال الابتكار على مستوى العالم.

وأضافت، فعاليات هذا العام أكثر شمولية من ناحية الجمهور المستهدف، وأكثر تخصصاً وحيوية من حيث المواضيع التي تطرحها في مجال الابتكار.

حيث بإمكان مختلف أفراد المجتمع الجامعي إلى جانب الزوار أن يحضروا الفعاليات المتنوعة ويتفاعلوا معها والخروج بتجربة وأفكار ابتكارية جديدة، وتشارك الكليات والمراكز البحثية بهذا الحدث البارز والمهم لتستعرض فيه أبرز وآخر إنتاجاتها البحثية والابتكارية، وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش والمحاضرات في مجال الابتكار.

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