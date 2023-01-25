الفجيرة تحول الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة

المصدر: البيان

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قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الفجيرة تحويل وانتقال الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الخميس 26 والجمعة 27 يناير الجاري، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، وذلك نظراً لظروف وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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