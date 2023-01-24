«تعليمية الشارقة» تنظم معرض «حضارة عنوانها سلطان»

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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نظمت منطقة الشارقة التعليمية، في مقرها صباح أمس، معرضاً تعليمياً تحت شعار «حضارة عنوانها سلطان»، حيث ارتأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في منطقة الشارقة التعليمية أن تسلط الضوء على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الارتقاء بالإمارة، وبناء حضارتها في كل المجالات، والنهوض بالمستوى الحضاري والعمراني، وتسليط الضوء على التطورات، التي حدثت في الإمارة، منذ تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، ومراحل التطوير، التي حدثت وحصرها وإبرازها، بالتعاون مع كل المؤسسات والدوائر المحلية والمعنية بكل التطورات، لإبراز دور سموه في النهوض الحضاري والعمراني في الإمارة، حيث يهدف المعرض إلى إبراز أهم الملامح الجغرافية والعمرانية في الشارقة، وحصر أهم التطورات العمرانية، إضافة إلى تنمية موهبة الرسم للطلبة وربطها بالموروث الحضاري للإمارة، وتنمية حب الوطن في نفوسهم.

تطورات

وقالت حصة الخاجة مديرة المنطقة التعليمية بالشارقة: «إن المعرض يهدف إلى تعريف أبنائنا الطلبة والمجتمع المحلي بهذه التطورات في النواحي العمرانية والحضارية منها، لتكون الشارقة ضمن مصاف المدن العالمية المتحضرة، ومحط أنظار العالم ووجهتها السياحية، لافتة إلى أن المعرض يجسد الولاء والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، وما قدمه من إنجازات عظيمة في مجال التطوير العمراني والحضاري، بما يسهم في تقدم ورفعة الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، وإبراز هذا الجانب لطلبة المدارس، وتجسيد التطورات بأنامل الطلبة، من خلال المرسم المصاحب للمعرض والمعرض الفني، الذي يتكلم عن الشارقة قديماً وحديثاً، من خلال حصر الصور الفوتوغرافية والرسومات التوضيحية».

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