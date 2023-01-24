«أمريكية دبي» تطرح مسابقة لطلبة الثانوية العامة

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تنظم الجامـعة الأمريـكية فـي دبـي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وندوة الثقافة والعلوم في دبي، مســابقة التقرير الصحفي، بعنوان (الإمارات.. أجمل شتاء في العالم) باللغة العربية، أو الإنجليزية، لطلبة الصف الثاني عشر من المواطنين والمقيمين في مدارس الدولة الحكومية والخاصة.

صرح بذلك الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة وأضاف إن الفائز الأول سيحصل على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في دبي، كما أن الفائزين الثلاثة بعد الأول سيحصلون على جوائز قيّمة.

وأوضح ديفيد شميدت إن الجامعة تحرص كل عام على طرح مسابقة لتحفيز الطلبة ودعمهم وصقل مواهبهم، ومكافأة المتميزين منهم. (دبي - البيان)

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