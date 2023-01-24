جامعة الإمارات تنشر 2324 ورقة بحثية حول الاستدامة

المصدر: العين-البيان

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تسعى جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى رسم واقع معرفي جديد يرسّخ مكانتها محلياً وعالمياً، حيث تساهم الجامعة بشكل فعّال في التقدم العلمي الذي يخدم الإنسانية بشكل عام والبيئة المحلية بشكل خاص.

واستناداً إلى السجلات المُستخرجة في 4 يناير 2023 من موقع SCOPUS، فقد أصدرت الجامعة 2324 منشوراً بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشوراً بحثياً مُتعلّقاً بأهداف التنمية المستدامة، فيما بلغت عدد الاستشهادات من منشورات 2022، ما يزيد عن 4628 استشهاداً، ويتمّ تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات SCOPUS في فترة زمنية محددة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُشكّل براءات الاختراع المسجلة والممنوحة أحد أهم نتائج البحث لأي مؤسسة أكاديمية. فقد حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن على 227 براءة اختراع. ففي عام 2022، تمّ تسجيل 28 براءة اختراع جديدة ومنح 24 براءة اختراع.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع وتكريس خبراتها الأكاديمية العالمية في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع، وتكثيف الجهود لإعداد جيل جديد من الباحثين والمفكرين.

وأضاف «تقدم الجامعة مجموعة جديدة من المشاريع والفرص البحثية كل عام، بحيث تدعم هذه المشاريع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مواضيع ومشاريع ذات أبعاد عالمية تشمل مجالات استراتيجية مختلفة مثل: الطاقة المتجددة، والتنقل، والتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، ومصادر المياه، واكتشاف الفضاء».

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن جودة نتائج البحث يتمّ تقييمها بناءً على نسبة المنشورات في المجلات ذات التصنيف الأعلى.

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