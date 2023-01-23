طلاب من جامعات بالإمارات يشاركون ببحوثهم الطبية خلال «آراب هيلث 2023»

المصدر: دبي - وام

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يشهد معرض «آراب هيلث 2023» - معرض الرعاية الصحية الرائد في الشرق الأوسط، والذي سيقام خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي - إطلاق برنامج طبيب المستقبل بمشاركة طلاب من جامعات عدة في الدولة.

وكجزء من هذا البرنامج الجديد طور الطلاب أبحاثاً تتناول الموضوعات الرئيسية في صناعة الرعاية الصحية في الإمارات بما في ذلك الأشعة والجراحة وطب الطوارئ وطب إدارة الألم والاستدامة في الرعاية الصحية وابتكار الرعاية الصحية من بين العديد من أمور أخرى.

وسيتم عرض أفضل 15 ورقة بحثية على شكل ملصق خلال أيام المعرض، حيث ستتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في مناقشات علمية لأعمالهم مع الخبراء الذين سيتحدثون في مؤتمر «آراب هيلث 2023»، حيث تغطي بحوث الطلاب مجموعة واسعة من عوامل الرعاية الصحية بما في ذلك الأهمية المتزايدة للخدمات الصحية عن بُعد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

مواهب

وقالت سينثيا ماكاروتسي مديرة المؤتمرات في شركة «إنفورما ماركتس» الجهة المنظمة لـ«آراب هيلث»: «نريد ترسيخ هذا الحدث كمكان مثالي لإطلاق وظائف للجيل القادم من المهنيين الطبيين في الإمارات، حيث يعترف برنامج أطباء المستقبل بالمواهب الشابة ويشجعها لاستعراض أحدث أبحاثهم ويلهمهم لمتابعة تعليمهم المتخصص وهذا ما يتوافق مع مهمة آراب هيلث في دعم أهداف التحول والاستدامة في الصناعة».

وتتضمن فعاليات معرض «آراب هيلث 2023» عقد 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر خلال أيامه الأربعة، حيث من المتوقع أن يستقبل الحدث 3200 مندوب و550 متحدثاً دولياً فضلاً عن مشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة من 70 دولة حول العالم، فيما سيشمل المعرض تسعة قطاعات من المنتجات تعرض من خلالها أحدث التقنيات والابتكارات في مجال جراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية والبنية التحتية والأصول.

وسيخصص «آراب هيلث» في نسخة هذا العام منطقة تحول الرعاية الصحية، التي ستضم الشركات الناشئة، وستسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية من المبتكرين العالميين الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم ويتحدثون عن المستقبل في حوارات التحول.

حوارات

كما ستشمل الفعاليات الأخرى التي ستقام خلال في «آراب هيلث 2023» حوارات إنوفيت - Innov8 Talks والتي تأتي كجزء من منطقة التحول للرعاية الصحية وتتيح الفرصة أمام 24 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية، حيث تعرض كل منها حلولاً فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص وغيرها بالإضافة إلى تنظيم جناح الصحة الذكي والذي سيسمح للزوار بتجربة العروض الحية لتقنيات الرعاية الصحية الأكثر ابتكاراً واستدامة عبر البائعين المتعاونين لتحسين بيئة رعاية المرضى بشكل عام.

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