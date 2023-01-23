جامعة الشارقة تحتفي بالمتميزين من دفعة اليوبيل الفضي

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، نظمت الجامعة حفلاً لتكريم الخريجين والخريجات المتميزين من دفعة اليوبيل الفضي، وذلك تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والعلمي، وحصولهم على معدل دراسي مرتفع، حيث قام الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بتسليم درع التفوق العلمي لـ 180 طالباً وطالبة بدرجة البكالوريوس من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة، من فصلي الصيف 2021/‏‏2022، والخريف للعام الأكاديمي 2022/‏‏2023، حيث أقيم الحفل بقاعة المدينة الجامعية، بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات .

وفي كلمته خلال الحفل، رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالحضور، معبراً عن فخره واعتزازه بأبنائه وبناته الطلبة المتفوقين، والذين وصفهم بأنهم يشكلون الهدف الأول والأهم في جامعة الشارقة، ومؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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