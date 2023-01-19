استقبال أول إشارة اتصال من «الشارقة- سات1»

المصدر: ( الشارقة - البيان)

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أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة عن استقبال أول إشارة اتصال لها من القمر الصناعي المكعب «الشارقة - سات - 1» بعد وصوله لمداره المخصص له حول الأرض وذلك في تمام الساعة 10:02 من صباح أول أمس بتوقيت إمارة الشارقة.

ويعد «الشارقة - سات - 1» أول قمر صناعي مكعب أطلقته الأكاديمية بتاريخ 03 يناير 2023، ضمن سلسلة أقمار صناعية مكعبة تعتزم جامعة الشارقة إطلاقها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية بإمارة الشارقة.

واستعد فريق عمل المشروع في الأكاديمية لاستقبال أول إشارة اتصال من القمر الصناعي بعد وصوله لمداره المخصص له فقد تم انفصال «الشارقة - سات - 1» من متن المركبة الفضائية المحملة به، ثم وصولاً إلى المدار الأرضي المنخفض على بعد 550 كيلومتراً من سطح الأرض ومن ثم بدأ بتشغيل أنظمته الفرعية تدريجياً، بإكماله دورة كاملة حول الأرض استغرقت 90 دقيقة منذ بداية انفصال القمر الصناعي عن المركبة.

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